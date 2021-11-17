2021/11/17 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وسط توقعات بافراج إدارة بايدن عن النفط من احتياطيات الطوارئ للحد من ارتفاع أسعار البنزين.وانخفضت العقود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برنت يستقر عند 82.76 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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