2021/11/17 | 09:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السلطات الصحية في النمسا إن مستشارين علميين سيطلعون وزير الصحة فولفجانغ موكشتاين الأربعاء، على وضع أزمة فيروس كورونا في البلاد، وسط خلاف في الحكومة الائتلافية حول ما إذا كان ينبغي تطبيق تدابير أكثر صرامة.

وأعادت النمسا مجموعة من القيود لمكافحة ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس، ما أدى إلى إجهاد قدرات المستشفيات في بعض المناطق.

ومنذ بداية الشهر، اضطر الموظفون إلى تقديم دليل على حصولهم على التطعيم أو التعافي من كورونا، أو إجراء اختبار سلبي حديث من أجل الذهاب إلى العمل.

ومنذ 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، لم يتمكن من الذهاب إلى الحانات والمطاعم والمرافق السياحية والرياضية والمناسبات إلا الأشخاص الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تعافوا من المرض.

ومنذ يوم الإثنين، دخل الأشخاص غير المطعمين في حالة إغلاق لا تسمح لهم بمغادرة منازلهم إلا في ظل ظروف معينة.

وبعد التشاور مع مستشاريه، من المتوقع أن يصدر موكشتاين بياناً مكتوباً حول الوضع، حسبما قالت وزارته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمسا: خلافات حول تشديد إجراءات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النمسا: خلافات حول تشديد إجراءات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).