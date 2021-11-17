الاحتلال الاسرائيلي يقصف جنوب دمشق

2021/11/17 | 09:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال التلفزيون السوري صباح اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخين استهدفا مبنى خاوياً جنوب دمشق من اتجاه هضبة الجولان.

وأضاف التلفزيون أنه تم إسقاط أحد الصاروخين ولم يتم وقوع أي خسائر.

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