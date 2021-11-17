تحالف الفتح يكشف عن تدخلات خارجية لمنع تغيير النتائج بعد العد والفرز اليدوي - عاجل

2021/11/17 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، عن وجود ضغط خارجي على مفوضية الانتخابات وتحديد نسبة التغيير في النتائج بعد اعادة العد والفرز اليدوي.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم تجوز نسبة التغيير في الانتخابات 10% بعد العدو الفرز اليدوي في اقصى الحالات"، مؤكداً أن "الفارق الحقيقي كبير جداً".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة تفرض إرادتها على المفوضية كما تتحكم في العملية السياسية العراقية كلعبة الشطرنج وتضرب إرادة 40 مليون عراقي عرض الحائط".

وتابع الموسوي أن "السبب الحقيقي في هذه التدخلات هو ضعف العراق نتيجة التناحر السياسي وعدم تغليب المصلحة الوطنية والانصياع للإرادات الخارجية".

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