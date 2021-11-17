هجوم صاروخي على إحدى قرى دهوك

2021/11/17 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تعرضت احدى القرى التابعة لمحافظة دهوك في اقليم كردستان، الى هجوم بثلاث صواريخ من طراز كاتيوشا، مساء امس الثلاثاء، دون تسجيل خسائر بشرية ولا أضرار مادية.وبحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني فأن "الهجوم استهدف أطراف قرية بافيان التابعة لناحية قسروك شرقي محافظة دهوك"، فيما قامت الجهات الامنية بفتح تحقيق لمعرفة مصدر إطلاق الصواريخ والجهة التي تقف خلف الهجوم"./انتهى9

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