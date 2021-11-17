“روسنفت”: سعر النفط قد يبلغ 120 دولارا للبرميل منتصف 2022

2021/11/17 | 09:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن مسؤول بارز في شركة الطاقة الروسية العملاقة “روسنفت” قوله، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2022.وقال أوتابيك كريموف، نائب رئيس التجارة واللوجستيات بالشركة، في المنتدى الدولي لبورصة موسكو: “نرى حقا أن سعر النفط في نهاية النصف القادم من العام قد يصل إلى 120 دولارا للبرميل”.وأسعار النفط حاليا فوق 80 دولارا للبرميل، بدعم من شح محتمل في مخزونات الخام حول العالم بالرغم من أن المكاسب تقيدها توقعات بتزايد الإنتاج العالمي ومخاوف حيال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا.

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