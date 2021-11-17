2021/11/17 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ثمنت امانة بغداد، اليوم الأربعاء، جهد القوات الامنية بإلقاء القبض على احد سراق اغطية شبكات تصريف مياه الصرف الصحي ومشبكات الامطار .وذكر بيان للأمانة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل سارق “أغطية مجاري” المركز الخبري الوطني.

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