2021/11/17 | 10:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الحمداني: المكاتب الاقتصادية هي من تسيطر على الدواجن والمطاحن | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jySX27alMZU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الحمداني: المكاتب الاقتصادية هي من تسيطر على الدواجن والمطاحن | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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