الحشد الشعبي يطلق حملة امنية في ديالى

2021/11/17 | 10:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشاركت في تنفيذ العملية الألوية اللواء الأول والرابع و20 و 110.

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