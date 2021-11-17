2021/11/17 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت سلطات ميونخ (ولاية بافاريا الفيدرالية) إلغاء سوق الكريسماس وسط التدهور السريع للوضع الوبائي المرتبط بانتشار فيروس كورونا في البلاد، حسب ما أعلنه عمدة ميونيخ ديتر رايتر.وقال رايتر، “الوضع المأساوي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطات ميونيخ تلغي “سوق الكريسماس” المركز الخبري الوطني.

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