2021/11/17 | 10:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على احد المتاجرين بالأسلحة والأعتدة غرب بغداد.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال احد المتاجرين بالأسلحة والأعتدة غرب بغداد المركز الخبري الوطني.

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