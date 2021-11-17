إنطلاق عملية أمنيّة لملاحقة فلول داعش شرق بحيرة حمرين

2021/11/17 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطلقت قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي، عملية أمنيّة من أربعة محاور شرق بحيرة حمرين في المنطقة المحصورة بين سلسلة جبل قزل رباط وجبل دراوشكة بمساحة تبلغ 130 كم 2.وأوضح الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تهدف العملية لملاحقة فلول داعش وتفتيش المنطقة وتأمينها، وشاركت في …

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