انتخاباتٌ تعقبها احتجاجات، ثم هجماتٌ بالمسيَّرات - حميد الكفائي

2021/11/17 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_الكفائي تتميز انتخابات العراق بالتفرد والتميز عما يجري في الدول الأخرى، ليس من ناحية الشفافية والنزاهة والالتزام بأصول الديمقراطية وقيمها فحسب، بل لأنها لا تفضي إلى فائز وخاسر، ثم حكومة ومعارضة.كما يحصل في انتخابات الدول الديمقراطية، بل تتمخض دائما عن احتجاجات وصراعات واتهامات متبادلة بالتزوير، ثم وساطات دولية ومفاوضات تنتهي عادة باتفاقات تتقاسم بموجبها القوى المتخاصمة، الفائزة منها والخاسرة، ......





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