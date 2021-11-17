مبعوث أمريكي إلى طرابلس لبحث مسار الانتخابات

2021/11/17 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يتوجه السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد أمريكي رفيع المستوى.

وقال مصدر سياسي لموقع 218 الليبي، إن نورلاند سيقعد اجتماعاً رفقة الوفد المرافق له، مع مسؤولين حكوميين بقاعة كبار الزُّوار في مطار معيتيقة.

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