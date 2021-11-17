العملة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد

2021/11/17 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة‬هبطت الليرة التركية حوالي 0.8 في المئة، إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأميركي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع.وخسرت الليرة أكثر من 25 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة، لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.

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