2021/11/17 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر الفائز في الانتخابات البرلمانية، باسم خشان، اليوم الأربعاء، من تنفيذ عمليات اغتيال بحق بعض المرشحين الفائزين، فيما بين سبب ذلك.وقال خشان، لـ (بغداد اليوم)، إن "مخاوف من تنفيذ عمليات اغتيال من بعض الجهات المتنفذة ضد المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية المبكرة، من أجل إيصال مرشحيهم الاحتياط الى المعقد النيابي، وهذا الأمر كل بسبب المادة 46 من قانون الانتخابات الجديد".وأضاف ان "المادة 46 من قانون الانتخابات وضعت سابقا محددات، حيث الزمت الكتل بالمجيء بمرشح جديد ليحل محل الفائز في عدة حالات وهذا الامر غير دستوري، إضافة الى ان المادة المذكورة اتاحت للكتل التي لديها مرشحين احتياط من نفس الدوائر بالحصول على المقعد البرلماني عن طريق الابتزاز والشراء او القتل للنائب الفائز في حال كانت للكتلة قدرة على الاغتيال".

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