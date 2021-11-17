التيار الصدري يحدد موقفه من مبادرة الحكيم

2021/11/17 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد التيار الصدري، اليوم الاربعاء، موقفه من مبادرة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الداعية الى جلوس جميع الأطراف السياسية على طاولة واحد لحل الانسداد السياسي، فيما بين ان الانتخابات انتهت ومن الطبيعي أن يكون هناك فائز وخاسر، لذا لا حاجة لإرضاء الآخرين خوفا من حدوث حرب أهلية.

وقال القيادي في التيار الصدري عصام حسين في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أنه "يجب معرفة مكونات الطاولة المستديرة قبل عقدها، كما لا نعرف من سيتحمل مسؤولية الحكومة المقبلة عند الجلوس على هذه الطاولة، إضافة الى أن مخرجاتها ستكون مشابهة للوضع السابق، حيث ستنتج حكومة توافقية وتبقى ذات الأزمات".

ولفت الى أن "الانتخابات انتهت، ومن الطبيعي أن يكون هناك فائز وخاسر، لذا لا حاجة لإرضاء الآخرين خوفا من حدوث حرب أهلية، فمصطفى الكاظمي ترأس الحكومة لا تدعمه أية كتلة سياسية، ولكننا لم نشاهد حربا أهلية، فلماذا هذا الإصرار على التوافق والطاولة المستديرة".

ونوه الى أن "هذه الدعوات مضت عليها العديد من السنين، وعلى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن يعلن إعلانا مباشرا، أنه هو من يتحمل حكومة التوافق والمسؤول عنها وعن اتفاقات الطاولة المستديرة، فلا يمكن أن تجرى الاتفاقيات ويحصل على وزارة وبعد ذلك يقول أنا لست مسؤولا عن ما حدث على الطاولة المستديرة، فالقضية ليست مجرد اختيار رئيس وزراء، بل يجب أن تكون أعمق من ذلك، وعلى الكتل تحمل المسؤولية والابتعاد عن التراشق الاعلامي".

واكد انه "من الضرورة أن تكون الحكومة مبنية على الأغلبية الوطنية، حتى وإن كانت طاولة مستديرة أوغيرها، ومن كان قادرا على تشكيل مثل هكذا حكومة فهو مرحب به، حتى وإن كان خارج التيار الصدري".

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