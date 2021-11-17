بايدن يحظر على رئيس نيكاراغوا وزوجته ووزرائه الدخول إلى الولايات المتحدة

2021/11/17 | 10:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حظر الرئيس الأميركي جو بايدن في قرارٍ اتخذه دخول رئيس نيكاراغوا المنتخب حديثاً لولايةٍ جديدةٍ، دانيال أورتيغا، وزوجته روزاريو موريو التي تشغل منصب نائبة الرئيس، وعددٍ كبيرٍ من وزراء البلاد ومسؤوليها إلى الولايات المتحدة، وذلك "بسبب انتهاكاتهم للديموقراطية" بحسب القرار.وقال بايدن إن "هؤلاء الأعضاء يشاركون في ممارسة سياسات تقوض الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "الأعمال القمعية والتعسفية لحكومة (الرئيس دانييل) أورتيغا وأولئك الذين يدعمونها تجبر الولايات المتحدة على التحرك".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم الاثنين، فرض عقوبات على تسعة مسؤولين في نيكاراغوا وعلى مكتب المدعي العام الفدرالي، وذلك عقب إعادة انتخابه لولاية رابعة على التوالي في الانتخابات التي جرت في البلاد في الـ7 من الشهر الحالي .ورفضت الولايات المتحدة الاعتراف بالانتخابات في نيكاراغوا، منتقدة سلطات البلاد بسبب اعتقال عدد من النشطاء والصحفيين والمرشحين للرئاسة قبيل الانتخابات، وهددت بفرض عقوبات على البلاد./انتهى9

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