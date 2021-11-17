2021/11/17 | 10:18 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى استقرار نسبي في أجواء البلاد خلال الأسبوع الجاري، فيما ثمة مؤشرات على هطول أمطارغزيرة مطلع الأسبوع المقبل.وقال الراصد الجوي نائل العلي في إيضاح، إن “خرائط الطقس تشير إلى أن الاجواء مستقرة في عموم البلاد، باردة ليلا ومعتدلة نهارا ولا توجد امطار نهائيا”.وأضاف أن “درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال النهار تتراوح بين الآتي: المنطقة الشمالية 17 إلى 21 المنطقة الوسطى 22 إلى 24 الفرات الأوسط 24 إلى 25 المنطقة الجنوبية 25 إلى 26 المنطقة الغربية 18 إلى 20” وبشأن حركة الرياح فانها “شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بمعظم المناطق، وتكون جنوبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رياح شمالية تمهد لموجة أمطار جديدة في المدن العراقية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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