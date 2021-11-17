العراق بصدد استقطاب هيئة 'متحف اللوفر' للمشاركة في تأهيل متحف الموصل

2021/11/17 | 10:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الثقافة، الأربعاء، عن تعاون مشترك بين هيئة الآثار ومتحف اللوفر، فيما قدمت عرضا لهيئة متحف اللوفر للمشاركة في إعادة تأهيل متحف الموصل الحضاري.

وذكر بيان لوزارة الثقافة، تلقى NRT عربية (17 تشرين الثاني 2021)، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم زار متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس والتقى مسؤولة قسم الشرق فيه، أريان توماس، حيث اطلع خلال جولته على آثار حضارة بلاد الرافدين من عصورها المبكرة وصولا للفترة الإسلامية إذ يزخر المتحف بروائع الفن العراقي القديم".

وأضاف البيان "جاء ذلك على هامش زيارة يقوم بها حاليا وفد عراقي ثقافي يرأسه الوزير إلى العاصمة الفرنسية، لبحث عدد من الملفات الثقافية وتشمل عقد لقاءات واجتماعات مع شخصيات ثقافية من مختلف أرجاء العالم".

وتابع "وضمن الزيارة عقد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث ليث مجيد حسين اجتماعا مطولا مع مسؤولة قسم الشرق السيدة أريان توماس تطرق خلالها للتعاون بين الهيئة ومتحف اللوفر من خلال تقديم الخبرات الفنية والتقنية مستعرضا مشاركة المتحف في إعادة تأهيل متحف الموصل الحضاري".

وأشار إلى، أنه "تم الاتفاق على إيفاد عدد من موظفي الهيئة للتدريب والاستزادة من الخبرات العلمية، لرفد كادر الهيئة العامة للآثار والتراث بخبرات فاعلة لقيادة عملية التطوير الآثاري".

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