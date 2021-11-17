عمليات بغداد تعلن القبض على 16 متهماً بينهم إرهابي

2021/11/17 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على 16 متهماً بينهم إرهابي ومتهمين بتعاطي وترويج المخدرات.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من لواء المشاة 44 وبالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات ومكافحة ارهاب الاعظمية، تمكنت من اعتقال متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية، فيما تمكنت قوة من فوج مغاوير فرقة المشاة الخامسة عشر العامل بأمرة فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال متهمين اثنين وفلق المادة (28/تجارة وتعاطي المخدرات) في منطقة حي طارق ضبط بحوزتهم (90) غم من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها مع مسدس وبندقية وحبوب مخدرة وميزان الكتروني".

وأضاف، إن "القوة تمكنت ايضا من اعتقال (13) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بالسرقة وتعاطي وترويج المواد المخدرة مع ضبط أسلحة واعتدة مختلفة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية".وأكد البيان، "إحالة المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة وفق القانون".

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