2021/11/17 | 10:25 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبثه أنشودة لحزب البعث المحظور.. اغلاق كافتيريا واعتقال صاحبها في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/17 | 10:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبثه أنشودة لحزب البعث المحظور.. اغلاق كافتيريا واعتقال صاحبها في اربيل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبثه أنشودة لحزب البعث المحظور.. اغلاق كافتيريا واعتقال صاحبها في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).