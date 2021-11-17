2021/11/17 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت البحرية الأميركية في بيان أن عناصرها الذين انتهت أسباب أو مدة إعفائهم من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لديهم خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح أو مواجهة عواقب إنهاء خدمتهم، وذلك قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي للحصول على التطعيم الكامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا إعفاءات دينية.. جنود البحرية الأميركية غير الملقحين يواجهون إنهاء الخدمة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا إعفاءات دينية.. جنود البحرية الأميركية غير الملقحين يواجهون إنهاء الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).