وطني الكيوكوشنكاي يتوجه إلى بولندا للمشاركة ببطولة العالم

2021/11/17 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجي

غادر فجر اليوم الأربعاء وفد منتخبنا الوطني للكيوكوشنكاي متوجها الى بولندا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام هناك بمشاركة خيرة أبطال العالم .

وقال لاعب منتخبنا الوطني للكيوكوشنكاي، مصطفى محمد وهيب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" وفد المنتخب غادَرَ على متن الخطوط الجوية القطرية للمشاركة في بطولة العالم التي ستنطلق بعد غد الجمعة في بولندا "، مبيناً، أنَّ " هذه المشاركة جاءت بدعم مباشر من الحكومة بعد تكفّلها جميع المصاريف لإنجاح هذه المهمة الوطنية ".

واضاف وهيب ،أن" الوفد العراقي المشارك مكوَّن من تسعة لاعبين وأربعة إداريين، وهم رئيس اتحاد اللعبة عمار عدنان وأمين سر الاتحاد عمر كريم ومدرب المنتخب الوطني عامر محمد والحكم عدنان المهداوي بالاضافة الى اللاعبين : مصطفى محمد وهيب، للوزن تحت 75 كغم، وابراهيم جاسم، تحت 75 كغم، ومحمد عمار عدنان وزن 80 كغم، واسحاق محمد وزن 90 كغم، ومحمد مرتضى وزن 90 كغم، ومنتظر فاضل مدب وزن 70 كغم، وياسر عامر وزن 70 كغم، وعلي مهدي ناصر وزن تحت 70 كغم، واخيراً زيدون احمد للوزن الثقيل".

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