موقع يكشف تفاصيل محادثة بين النجم الكوري والمهاجم العراقي إثر الهزيمة الثقيلة

2021/11/17 | 10:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت موقع "winwin" الرياضي، تفاصيل المحادثة التي جمعت علي الحمادي لاعب منتخب العراق، بقائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ مين، عقب نهاية المباراة التي جمعت الطرفين ضمن تصفيات كأس العالم 2022، حسمها رفاق سون بثلاثية نظيفة.

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ونقل الموقع عن مصادر قال إنها "خاصة"، إن "سون ألقى التحية على الحمادي أثناء وجود المنتخبين في ممر الدخول لأرضية الملعب"، مشيرةً إلى أن، النجم الكوري الجنوبي قام بتحية اللاعب العراقي، وقال له بالنص: "أعلم أنك قادم من إنكلترا، بالأمس عرفت أنك لعبت لسوانزي سيتي، أتمنى لك التوفيق".

وأضافت المصادر أن نجم توتنهام هوتسبير الإنكليزي، اطمأن على علي الحمادي عقب نهاية المباراة، وسأله هل يشكو من إصابة؟، لأنه شاهد المهاجم العراقي جالساً على أرضية الملعب، فرد عليه: "كلا، أنا بخير، ولكني حزين لنتيجة المباراة، كنا نبحث عن نتيجة أفضل، ولكن هذا لم يحدث".

فيما أشاد سون هيونغ مين بالموهبة العراقية الشابة بالقول، "أنت ما زلت في مقتبل العمر، ولا تحزن لنتيجة المباراة، أمامك الكثير لتحقيقه، تملك موهبة جيدة، في التحليل الفني يوم أمس، تم التركيز عليك من قبل الطاقم الفني، وعرفت أنك لعبت لسوانزي سيتي".

وختم الحمادي المحادثة بين الطرفين بتقديم الشكر لسون على هذه المشاعر الصادقة، "أشكرك على هذه الكلمات المحفزة، أنا كذلك معجب بطريقة لعبك، وأنت لاعب مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأتمنى لك دوماً التوفيق والنجاح".

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