2021/11/17 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الأربعاء، عن الوصول الى نـسـبـة 90% مـــن حـمـلـة ازالـــة التجاوزات في ميناء ام قصر، بينما اكـدت ان تلك الـتـجـاوزات كانت تحت غطاء قانوني.وقــــــال مـــديـــر الـــشـــركـــة فـــرحـــان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموانئ تعلن إزالة 90% من التجاوزات في ميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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