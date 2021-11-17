2021/11/17 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني تسعى السفارة الفرنسية في بغداد، بالتواصل مع سفراء الاتحاد الأوروبي لحشد دولي يدعم المناطق الاهوارية والسياحة في محافظة ذي قار.وقال رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية في ذي قار رعد حبيب الأسدي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساع فرنسية لحشد دولي يهدف لدعم اهوار الناصرية المركز الخبري الوطني.

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