عبدالمهدي يستقبل بلاسخارت ويشدد على ضرورة التهدئة والحوار البناء

2021/11/17 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي بمكتبه في بغداد ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة العراقية، فضلا عن بحث تداعيات نتائج الانتخابات العراقية.… Readmore

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