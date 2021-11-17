هبوط أكثر من المتوقع لأسعار النفط وسط ترقب لقرار أميركي

2021/11/17 | 10:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما قد يزيد الضغط على إدارة بايدن للإفراج عن النفط من احتياطيات الطوارئ للحد من ارتفاع أسعار البنزين.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 80.13 دولاراً للبرميل في الساعة […]

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