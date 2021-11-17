اتحاد الكرة الأردني ينفي تلقيه ردا حول جنس اللاعبة الإيرانية - عاجل

2021/11/17 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى اتحاد كرة القدم الأردني تلقيه رداً من الاتحاد الآسيوي بشأن الطلب الأردني بالتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران للسيدات.

وكان اتحاد الكرة خاطب الاتحاد الآسيوي لطلب التحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني الذي لعب ضد المنتخب الأردني للسيدات في المباراة الحاسمة بتصفيات آسيا المقامة في أوزبكستان أخيراً وانتهت بفوز إيران بفارق الركلات الترجيحية.

وقال مدير الإعلام في اتحاد كرة القدم محمد عياصرة، إن الاتحاد لم يصله أي رد من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، نافياً صحة الأخبار المتداولة عن إعلان الاتحاد الآسيوي لنتائج تحققه من الأمر، ومؤكداً أن الاتحاد الأردني لكرة القدم بانتظار الرد الرسمي.

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