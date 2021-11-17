الدخيل لـ/نينا/ : اطلاق رواتب موظفي مديرية شباب ورياضة نينوى

2021/11/17 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا / اعلن المدير التنفيذي للجنة اعمار الموصل عبد القادر الدخيل عن الموافقة على اطلاق رواتب مديرية شباب ورياضة نينوى المجمدة للشهرين الماضيين.وقال الدخيل للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا/أن" اللجنة العليا لاعمار الموصل ستباشر بتوزيع رواتب موظفين رياضة وشباب نينوى المجمدة للشهرين الماضيين فقط بعد مطالبات عديدة بصرفها الاسبوع الحالي من قبل الحكومة الاتحادية".لافتا الى ان" اللجنة ستعمل على صرف رواتب الأشهر المتبقية ايضا بعد استحصال الموافقات الرسمية قبل انتهاء عام 2021"/انتهى

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