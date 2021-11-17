وزير الكهرباء يصل الى كركوك

2021/11/17 | 10:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/وصل وزير الكهرباء المهندس عادل كريم الى مبنى محافظة كركوك .وكان في استقباله محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،وعدد من المدراء العامين وسيطلع الوزير خلال الزيارة على مشاريع الوزارة في المحافظة ./انتهى

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