أرض العراق معرضة للجفاف والتصحر - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/17 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أية خطوة يخطوها الإنسان لابد أن تكمن وراءها أسباب وعوامل وأهداف وقطع رقاب الأنهار الذي يعتبر شريان العراق الهدف منها والغاية جفاف وتصحر الأراضي الزراعية وتصبح غير صالحة للزراعة مما يؤدي إلى بقاء العراق في حالة اقتصاد ريعي ويعتمد على استيراد حاجياته ووسائل معيشته وغيرها من مستلزمات الحياة على ما يستورد منها من دول الجوار التي تنبع منها الأنهار مما يجعل حياة الشعب وأمنه الغذائي منفلت ومهدد ومعرض إلى ......





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