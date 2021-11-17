الامارات وكيلة وعرابة التطبيع تقدم منحا للتعليم في مركز وايزمن الصهيوني لطلاب اردنيين فماذا هم فاعلون!!! - هاله ابوليل

2021/11/17 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل جميعنا رأينا ذلك الهروب المخزٍ للسفيرة "الإسرائيلية" في لندن من جامعة LSE بعد أن طردها طلاب مؤيّدون للفلسطينيين ومنعوها من إلقاء كلمتها العنصرية في تمجيد دولتها الارهابية العنصرية السارقة لاراضي الغير والمحتلة لاراضيهم بقوة واسلحة الدمار الشامل الذي تملكه والذي يتغاضى عنه المجتمع الدولي خوفا من ارهابها العالمي .



كانت تلك لفة انسانية غارقة بالمحبة وشعرنا بالفخر ان لدينا داعمين لقضيتنا مازال ......





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