لعنَ اللهُ من أيقظها! - فاطمة ناعوت

2021/11/17 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت بداية القول: "الفتنةُ" عدوُّ "النماء".



كلُّ محاولات الإنماء التي تبذلها الدولةُ الآن للنهوض بمصر لإخراجها من نفق العالم الثالث إلى مصافّ العالم الأول وبناء "الجمهورية الجديدة" التي نحلم بها، تعرقلُها عواملُ عديدة، أخطرُها "الفتنة" التي يحاولُ البعضُ الآن إشعالها بين أبناء مصر المسلمين والمسيحيين.



ابحثْ عن المستفيد من عرقلة بناء مصر في هذه المرحلة التاريخية المهمة التي نشهدُ فيها، ويشهدُ العالمُ مع ......





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