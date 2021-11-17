2021/11/17 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، أن سبعة جنود أذربيجانيين قُتلوا في معارك دارت الثلاثاء مع القوات الأرمنية قرب إقليم ناغورني قره ياغ المتنازع عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أذربيجان تعلن مقتل 7 من جنودها في معارك مع أرمينيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أذربيجان تعلن مقتل 7 من جنودها في معارك مع أرمينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).