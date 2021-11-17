بعد الفوز على الجوية إدارة النجف تتمسك بالمدرب حيدر عبودي

2021/11/17 | 11:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع قررت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي ، تسمية حيدر عبودي مدرباً للفريق الأول بكرة القدم . وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف رضوان الكندي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" التسمية جاءت بعد النتائج الايجابية التي حققها المدرب مع غزلان البادية وآخرها الفوز على القوة الجوية بهدف نظيف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز مؤكداً مساندة الإدارة الكاملة للمدرب في مهمته الجديدة".وأضاف الكندي أن" الإدارة قررت إكمال تسمية الملاك التدريبي لفريق كرة القدم ، إذ تمَّت تسمية ضياء فالح مدرباً مساعداً، وصلاح هاشم مدرب اللياقة البدنية، ومحمد عبد الزهرة مدرب حرَّاس مرمى".ويحتل فريق النجف المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من تسع مباريات ، فقد فازَ بأربع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر بثلاث مباريات.

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