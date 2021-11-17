البحرين تدين الإساءة للسعودية من قبل مشرّعين بريطانيين

2021/11/17 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّبت السلطات البحرينية، الأربعاء، على ما يتم تداوله بوسائل إعلام في المملكة المتحدة يتضمن "إساءة" للمملكة العربية السعودية ومصالحها.

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