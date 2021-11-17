النزاهة: الكشف عن مغالاة وشبهة فساد في صحتي ميسان وذي قار

2021/11/17 | 11:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، حالات مُغالاةٍ وشبهة فسادٍ شابت عمليَّة شراء أحد الأجهزة الطبيَّة، إضافة إلى تجهيز أدويةٍ مُنتهية الصلاحية، في دائرتي الصحَّة في مُحافظتي ميسان وذي قار.وقالت الهيئة في بيان انه “تمكُّن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، من ضبط أوليَّات عقدٍ لتجهيز جهاز سونار بمبلغ (168,000,000) مليون […]

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