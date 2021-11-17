المصلحة الوطنية

2021/11/17 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: اياد مهدي عباس

في عالم السياسة لا يوجد حليف دائم او

عدو ثابت وهذا ما يحدث اليوم في المشهد

العراقي الذي نتمنى ان يبدأ بعد

الانتخابات الاخيرة بصفحة جديدة ترتكز

على المصالح الوطنية العليا، بعيدا ع

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