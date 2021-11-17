نائب سابق: الكرد يواصلون الفرار من بطش حكومة الاقليم

2021/11/17 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب المنحل مختار

الموسوي، الاربعاء، أن المواطنين الكرد

يفرون هربا من بطش حكومة اقليم كردستان

، فيما توقع هروب المزيد من الكرد من

مدنهم خلال الفترة المقبلة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي إ

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