الأخلاق وبناء الدولة

2021/11/17 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعد العبيدي

سألت أنديرا غاندي والدها جواهر لال

نهرو أوائل القرن الماضي سؤالاً ذكياً،

ماذا يحدث في الحرب فأجاب إجابة أذكى،

سينهار التعليم والاقتصاد، وعاودت

السؤال وماذا سيحدث إذا انهار التعليم

و

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