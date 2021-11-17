أجواء ممطرة في البلاد تبدأ من الجمعة ولثلاثة أيام

2021/11/17 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء، عن انتشار سحب عابرة لاجواء البلاد تستمر يومي الخميس والجمعة.

وقال عطية في بيان صحفي، تلقته (بغداد اليوم)، ان "هذه السحب تؤثر على البلاد وتتسبب بحالة جوية ممطرة تبدأ بوادرها مع تحول تدريجي لاتجاه الرياح اعتبارا من ساعات نهار الجمعة الى الاتجاه الجنوبي الشرقي".

وأضاف، ان "السحب تتكاثر يعقبها هطول زخات من الامطار الرعدية تستمر ما بين يومين او ثلاثة ايام في اماكن متفرقة من مدن البلاد، مشيرا الى، ان "حصة مدن الشمال هي الأعلى".

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