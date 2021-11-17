الديمقراطي الكردستاني يكشف عن اتفاق كردي حول شخصية رئيس الجمهورية المقبلة

2021/11/17 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاربعاء، عن اتفاق كردي حول شخصية رئيس الجمهورية الجديد.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في حديث تابعته (بغداد اليوم)، أن موقف حزبه "واضح وثابت، فنحن ندعم الشراكة الوطنية بين كل الفرقاء في العراق والتوازن والتوافق".

ونوه "نحن ننتظر التوافق بين الأحزاب الشيعية لغرض الاتفاق على شخص لتولي منصب رئاسة الوزراء"، لافتا الى أن "هناك شبه توافق بين الكتل الكردستانية الفائزة لغرض تسمية أحد الشخصيات لمنصب رئاسة الجمهورية، خصوصا وأن الحديث الآن يدور حول بيضة القبان التي ستنجح التحالف الحكومي، فأي تفاهمات وحوارات سندعمها من أجل الخروج بتوافق على الرئاسات الثلاثة والحكومة الجديدة".

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