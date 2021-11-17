2021/11/17 | 11:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، حالات مُغالاةٍ وشبهة فسادٍ شابت عمليَّة شراء أحد الأجهزة الطبيَّة، إضافة إلى تجهيز أدويةٍ مُنتهية الصلاحية، في دائرتي الصحَّة في مُحافظتي ميسان وذي قار.وقالت الهيئة في بيان انه “تمكُّن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان، من ضبط أوليَّات عقدٍ لتجهيز جهاز سونار بمبلغ (168,000,000) مليون دينار، مُبيّنةً وجود شبهة فسادٍ في قيمة العقد ومغالاة في سعر الشراء”.وأضاف البيان، إنه “في مُحافظة ذي قار، تمكن فريقٌ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، الذي انتقل إلى أحد المُستشفيات في المُحافظة، من ضبط (2,200) شريط دواء تمَّ التلاعب في تاريخ انتهاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف مغالاة وشبهة فساد في صحتي ميسان وذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف مغالاة وشبهة فساد في صحتي ميسان وذي قار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف مغالاة وشبهة فساد في صحتي ميسان وذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).