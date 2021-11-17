2021/11/17 | 11:58 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتخفيف التوترات بين الجانبين.. بكين وواشنطن تتفقان على تخفيف القيود على الإعلاميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/17 | 11:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتخفيف التوترات بين الجانبين.. بكين وواشنطن تتفقان على تخفيف القيود على الإعلاميين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتخفيف التوترات بين الجانبين.. بكين وواشنطن تتفقان على تخفيف القيود على الإعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).