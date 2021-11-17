السلطات الفرنسية تنقذ 272 مهاجرا حاولوا عبور بحر المانش إلى بريطانيا

2021/11/17 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ نحو ثلاثمئة مهاجر كانوا يتجهون إلى بريطانيا على متن عدد من القوارب في مياه بحر المانش.

ورصد مركز العمليات المحلي للرصد والإغاثة عشرات المهاجرين الذين أبحروا على متن قوارب متهالكة من ساحل البلاد الشمالي, حيث تم انقاذهم من قبل قوات الدرك الفرنسية وفرق الإغاثة ونقلهم جميعا إلى شرطة الحدود بعد إجراء الفحص الطبي لهم.

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