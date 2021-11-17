تظاهرات مليونية في السودان

2021/11/17 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات السودانية إغلاق أربعة جسور في الخرطوم تربط العاصمة بمدن أخرى بالتزامن مع انطلاق تظاهرات حاشدة اليوم للمطالبة بحكم مدني.

ودعت تنسيقيات لجان المقاومة إلى تظاهرة مليونية في مناطق متفرقة من الخرطوم للمطالبة بعودة الحكومة المدنية ورفضا لقرارات الجيش الأخيرة, في حين أكد رئيس المجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تمسكه بالوثيقة الدستورية, وسط تلويح أميركي بقطع المساعدات.

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