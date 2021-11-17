الحكيم ومسعود البارزاني يبحثان الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتحديات المقبلة

2021/11/17 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم مجمل التطورات السياسية مع القيادات الكردية وذلك على هامش زيارته الى إقليم كردستان.

وذكر مكتب الحكيم في بيان مقتضب ان الأخير بحث مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتحديات المقبلة.

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