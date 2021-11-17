بعد توقف عامين.. المغرب يعيد الخدمة العسكرية الإجبارية

2021/11/17 | 12:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المغرب إعادة العمل بنظام خدمة التجنيد العسكرية الإلزامية بعد توقف دام لنحو عامين بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.

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